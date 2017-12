PSG : Le Bayern, Thiago Silva… Emery vit dans son monde

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Après la défaite contre le Bayern Munich (3-1) mardi en Ligue des Champions, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Unai Emery était en désaccord avec Thiago Silva. A l’Allianz Riviera, les deux hommes sont revenus sur le troisième but allemand, action sur laquelle le défenseur central était blessé.

Du coup, l’Espagnol aurait reproché à son joueur de ne pas avoir été clair au moment de signaler sa blessure, raconte RMC. De son côté, l’ancien joueur du Milan AC aurait souligné la lenteur de la décision du staff et de la préparation de son remplaçant Presnel Kimpembe. Ainsi que les changements d’Emery qui n’ont rien apporté. De quoi enfoncer le technicien qui a profité de sa conférence de presse pour répondre aux critiques sportives dans un premier temps.

« Nous avons analysé, avant tout, les six matchs de Ligue des Champions. Les cinq premiers ont été exceptionnels ! Ensuite, l’objectif était d’être premier. Nous l’avons réussi en faisant la différence face au Celtic et Anderlecht. Et également face au Bayern sur l’ensemble des deux matchs. D’exceptionnel, nous sommes passés à très bien. Je vois plus de choses positives que négatives après la rencontre du Bayern. Une telle équipe, qui a gagné 5 Ligue des Champions, qui est parmi les 4 favoris à la victoire finale... Nous sommes premiers et nous sommes contents », a commenté Emery, avant de s’expliquer le cas Thiago Silva.

Le démenti d’Emery

« Je parle beaucoup avec Thiago Silva. C’est notre capitaine. Il est très professionnel, a beaucoup d’expérience. Depuis la fin du match à Munich, jusqu’à aujourd’hui, je ne l’ai pas revu, a démenti le coach parisien. J’ai parlé un peu avec Thiago Motta et Kurzawa ce matin mais Thiago Silva est parti faire des examens avec le docteur. Je n’ai pas de doute, il fait partie des meilleurs défenseurs centraux d’Europe. Il est meilleur cette saison que l’année passée. Il a plus d’envie, est une référence positive pour le groupe. » Autrement dit, tout va bien à Paris et pour Emery, que l'on annonce pourtant menacé...