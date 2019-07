PSG : Le Bayern et le Barça complotent pour flinguer Paris avec Neymar

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga, Bundesliga.

Le mercato est digne d'une série Netflix, surtout lorsqu'elle implique un joueur tel que Neymar. Après la saison 1 en 2017, la star brésilienne nous offre donc une saison 2 en 2019 mais cette fois dans l'autre sens. Et selon la presse espagnole, une guest star s'invite cet été, il s'agit du Bayern Munich. Non pas que le club bavarois veuille faire signer Neymar, le FC Hollywood n'étant pas prêt à lâcher autant d'argent, mais du côté des dirigeants allemands, dont on sait qu'ils détestent courtoisement leurs homologues parisiens, on se propose pour aider le FC Barcelone à s'offrir l'attaquant brésilien.

De quelle manière ? C'est très simple sur le papier. Karl-Heinz Rummenigge veut en effet obtenir le transfert d'Ousmane Dembélé contre un gros paquet d'euros, mais bien évidemment pas les 180ME réclamés par le Barça. Le patron du Bayern Munich pense qu'une offre raisonnable peut aboutir à un accord avec le FC Barcelone, qui avec l'argent récupéré de cette opération Dembélé pourra investir dans Neymar, quitte à ajouter un joueur en plus dans le deal avec le PSG. « Si le Barça parvient à faire revenir Neymar du PSG, cela devrait augmenter nos chances de parvenir à un accord avec Dembélé », s'est même déjà réjoui d'avance Niko Kovac, l'entraîneur du Bayern Munich.