PSG : Le Barça veut refourguer Umtiti, Paris se propose

Dans : PSG.

Incapable d’enchaîner les matchs à cause des blessures, Samuel Umtiti pourrait être poussé vers la sortie. Une occasion à saisir pour le Paris Saint-Germain ?

Longtemps indiscutable dans la charnière du FC Barcelone, Samuel Umtiti (26 ans) s’est considérablement éloigné du onze de départ. Le Français a certes subi la concurrence de son compatriote Clément Lenglet, complémentaire avec Gerard Piqué. Mais ce sont surtout les blessures à répétition qui ont plombé l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. Depuis plus d’un an, le champion du monde est gêné par des douleurs au genou qui l’empêchent d’enchaîner les rencontres. Pour ses dirigeants, cette situation est due à sa participation à la Coupe du monde 2018, celle que le défenseur central a pu disputer en évitant de subir une opération.

Résultat, le Barça lui en veut et se tient prêt à s’en débarrasser dans les prochains mois. Reste à savoir qui osera tenter le pari avec un joueur abonné à l’infirmerie. Selon les informations de Calciomercato, le Paris Saint-Germain pourrait bien se proposer. En effet, la source italienne affirme que Samuel Umtiti plaît au club de la capitale. L’information paraît quand même étonnante compte tenu de l’état physique de l’international tricolore. Sans oublier qu’une arrivée du défenseur passerait par des négociations avec le Barça. Et on le sait, ce n’est pas l’amour fou entre les deux clubs, encore moins depuis le feuilleton de Neymar de cet été…