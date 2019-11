PSG : Le Barça rêve de Mbappé, ça change tout au mercato !

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG dans deux ans et demi, Kylian Mbappé va rapidement devoir se prononcer au sujet de son avenir. Car le club de la capitale souhaite d’ores et déjà prolonger son international français…

Pour l’heure, il semblerait que Kylian Mbappé ne soit pas si pressé que cela de s’asseoir à la table des négociations avec Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Et pour cause, son avenir peut dépendre en partie des résultats du Paris Saint-Germain cette saison. De plus, le champion du monde 2018 sait que de nombreuses formations s’intéressent à lui, dont le Real Madrid, et qu’une opportunité de signer chez un cador étranger peut se présenter cet été. Le club merengue, qui a fait du Français sa priorité absolue, serait d’ailleurs prêt à faire sauter la banque pour le recruter.

Mais selon les informations récoltées par le média espagnol El Desmarque, l’autre géant du championnat espagnol est de plus en plus intéressé par Kylian Mbappé. En effet, le FC Barcelone serait en passe de faire de l’attaquant du PSG sa priorité lors du prochain mercato, afin de combler l’éventuel départ de Luis Suarez ou d’Antoine Griezmann, lequel rencontre des difficultés d’adaptation en Catalogne. Sans scrupule, Barcelone est prêt à faire la guerre au Real Madrid pour obtenir la signature de Kylian Mbappé. Reste que du côté de Paris, on ne fera surement aucune fleur à Barcelone au vu des nombreux conflits ayant éclaté par le passé en période de mercato…