PSG : Le Barça patine, Neymar Senior relance le Real Madrid !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Sans avancer, le feuilleton Neymar continue pourtant à faire couler beaucoup d’encre au coeur du Paris Saint-Germain.

En cette fin de mercato estival, le club de la capitale est quelque peu suspendu au dossier Neymar. Absent du groupe de Thomas Tuchel depuis le début de la saison, le Brésilien veut clairement faire ses valises. Sauf que pour l’instant, aucun club n’est arrivé à trouver un terrain d’entente avec le PSG. Après avoir prêté Coutinho au Bayern Munich, le Barça prépare une offre écrite pour Paris. Au cours des prochaines heures, le club catalan devrait effectivement faire une offre de prêt d’un an avec une option d’achat pour l’été prochain. Pas sûr que cette proposition fasse mouche dans l’esprit des dirigeants parisiens.

Par conséquent, le Ney continue à chercher la meilleure solution possible. Quitte à faire un virage à 180 degrés en direction de Madrid ? Possible, puisque selon El Chiringuito, le père de Neymar aurait repris le contact avec le Real. Dans l’objectif de connaître la position des Merengue dans ce dossier chaud. Si l’attaquant de 27 ans a donné sa préférence au Barça, il n’exclut donc pas un départ chez l’ennemi madrilène. Ce qui signifie donc que Neymar est bel et bien prêt à tout pour ne plus jamais porter le maillot du PSG...