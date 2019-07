PSG : Le Barça l’envoie à Paris pour Neymar, il demande des explications

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Après les 120 M€ dépensés pour Antoine Griezmann, le FC Barcelone n’a pas les moyens de récupérer Neymar.

La seule solution envisageable pour le club catalan concerne un échange avec plusieurs joueurs dans la transaction. En effet, L’Equipe annonce que le Barça vient de transmettre sa première offre avec Philippe Coutinho, Ivan Rakitic plus 40 M€. Une proposition qui ne convient pas au PSG, davantage intéressé par l’argent. Mais du côté de Barcelone, l’information du quotidien français fait beaucoup de bruit. L’ancien joueur de Liverpool n’a pas dû être surpris. En revanche, le Croate n’a sûrement pas apprécié.

Rappelons que le finaliste du Mondial 2018 souhaite rester et même prolonger au Barça. Ce qui explique probablement la scène racontée par Sport et Mundo Deportivo ce mercredi matin. Juste avant l’entraînement, Rakitic s’est entretenu pendant quelques minutes avec l’entraîneur Ernesto Valverde, sans doute afin de vérifier la rumeur venue de France. La presse locale n’en sait pas plus, mais une chose est sûre, c’est que le technicien n’est pas à l’origine de cette offre annoncée. Lui qui considère son milieu relayeur comme un titulaire indiscutable.