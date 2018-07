PSG : Le Barça dit oui à tout pour recruter Rabiot !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

A l’heure où l’équipe de France a validé son billet pour la finale de la Coupe du monde, Adrien Rabiot enchaine les séances d’entrainement de reprise avec le PSG.

Un monde d’écart pour celui qui n’a pas su saisir le train de l’équipe de France en 2018, et entre désormais dans la dernière année de son contrat. Ce qui lui vaut des discussions avec la direction du PSG, qui n’envisage pas une seule seconde de le laisser partir cet été, et encore moins l’été suivant où il sera libre. La solution est donc de trouver un accord pour prolonger, ce qui n’est pas évident. Le clan Rabiot est très gourmand, et demande un salaire proche de celui des cadres de l’équipe.

Si Paris n’a pas encore craqué devant ses revendications, on ne peut pas dire la même chose du FC Barcelone. Selon Paris United, la mère et représentante du milieu de terrain a rencontré les dirigeants catalans, qui ont immédiatement dit oui au salaire demandé par Rabiot, à savoir 600.000 euros par mois. Une manière de faire comprendre que le joueur serait traité avec une grande considération si jamais il venait à signer pour le Barça. Et surtout un atout XXL dans l’escarcelle du clan Rabiot, qui peut revenir à la table des négociations avec des arguments en béton.