PSG : Le Barça demande à Rabiot d’aller au clash

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le petit jeu d’Adrien Rabiot autour de son avenir est parti pour durer. Le milieu de terrain, qui a beaucoup d’exigences sportives et salariales, ne parvient pas à trouver un accord pour prolonger son contrat au PSG. En juin 2019, il sera libre de rejoindre le club de son choix pour zéro euro, et cette perspective ne plait pas du tout à Nasser Al-Khelaïfi. Le président parisien tente de le convaincre de rester chez le champion de France, mais l’accord semble encore très loin. Surtout que la mère et représentante de l’international français négocie avec le FC Barcelone, et a même trouvé un accord pour son futur contrat. Le club catalan ne rechignera pas à lui offrir le salaire voulu, et attend désormais un geste de Rabiot à l’égard du PSG.

En effet, le FC Barcelone souhaite se payer le milieu de terrain dès cet été, et selon El Mundo Deportivo, il a demandé à Rabiot de faire part à Al-Khelaïfi de sa volonté de rejoindre le géant espagnol. Cette démarche doit être effectuée en premier lieu afin de permettre les négociations entre les deux formations, et cette porte ouverte permettra ensuite de trouver un accord financier, estime le Barça. Autant dire que le balle est dans le camp du joueur, qui peut mettre la pression sur le PSG afin d’obtenir ce qu’il veut, ou bien annoncer son souhait de changer d’air et poser les prémices de son transfert à Barcelone.