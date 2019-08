PSG : Le Barça casse la démarche et propose Umtiti à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Les jours passent et pour l’heure, l’issue du dossier Neymar demeure incertaine. Il faut dire que le PSG est inflexible, en réclamant plus de 100 ME en cash en plus d’un ou deux joueurs au FC Barcelone. Reste à savoir si le champion d’Espagne en titre sera en mesure de sortir du cash rapidement et surtout, quels seront les Catalans à faire le chemin inverse de Neymar et à rejoindre Paris. Le nom de Philippe Coutinho est celui qui revient avec le plus d’insistance mais assurément, un seul joueur ne suffira pas.

Selon les informations du Mundo Deportivo, Barcelone songerait sérieusement à inclure Samuel Umtiti dans la transaction. Le profil de l’international tricolore a tout pour plaire à l’état-major parisien, qui a néanmoins des besoins plus urgents dans d’autres secteurs de jeu au mercato. Au milieu de terrain, notamment. C’est ainsi que Barcelone serait également disposé à inclure Arturo Vidal dans le deal. Reste à voir si les profils de Samuel Umtiti et de l’ancien milieu défensif du FC Bayern séduiront le Paris Saint-Germain, qui espérerait plutôt la venue de Nelson Semedo, latéral droit offensif très prometteur.