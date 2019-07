PSG : Le Barça aime la cible de Tuchel, c’est reparti pour un tour

Dans : PSG, Liga, Mercato.

En discussions dans le feuilleton Neymar, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone ont plutôt l’habitude de s’affronter au mercato.

Ces derniers mois par exemple, les deux formations se sont intéressées aux Néerlandais Frenkie de Jong, désormais Barcelonais, et Matthijs de Ligt, qui vient de rejoindre la Juventus Turin. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre qu’un nouvel affrontement se prépare pendant ce mercato estival. On le sait, l’entraîneur parisien Thomas Tuchel apprécie le profil de Raphaël Guerreiro (25 ans), son ancien latéral gauche ou milieu au Borussia Dortmund. Et voici que le Barça débarque sur la piste de l’ancien Lorientais.

A la recherche d’un concurrent pour Jordi Alba, le champion d’Espagne a d’abord coché le nom de Junior Firpo (22 ans), estimé à 25 M€ par le Betis Séville, une somme trop élevée selon les Blaugrana. L’alternative serait donc l’international portugais qui, selon le quotidien As, coûterait le même prix malgré sa dernière année de contrat à Dortmund. A noter que le Suisse du Milan AC Ricardo Rodriguez (26 ans) serait l’autre dossier étudié par le Barça, au cas où le PSG venait à l’emporter.