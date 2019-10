PSG : Le 20 août, Neymar panique et sort 20ME !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le mercato estival a été agité pour Neymar, qui a tenté de partir du Paris Saint-Germain sans y parvenir. Mais si le FC Barcelone a semblé être la destination préférée du joueur brésilien, il se pourrait bien que le vrai scénario de cette possible opération soit totalement le contraire de ce que l’on a pensé. Ce mercredi, le Mundo Deportivo affirme en effet que constatant début août que le Barça n’avait pas les moyens financiers de le recruter, Neymar s’est alors tourné vers le Real Madrid afin de proposer ses services à Florentino Perez et Zinedine Zidane. Le Brésilien aurait même parlé de tout cela avec Sergio Ramos, Casemiro, Marcelo et Luka Modric, histoire de se mettre quelques cadres des Merengue dans la poche.

Mais le 20 août, le Real Madrid aurait informé le clan Neymar qu’il n’était pas question que ce dernier signe lors de ce mercato 2019. Une annonce qui a forcément mis en mode panique le joueur du PSG, lequel s’est donc retourné vers le FC Barcelone. Et c’est même à cet instant que Neymar et son père auraient décidé qu’ils devaient tenter d’aider le club catalan à aller au bout de l’opération en mettant 20ME de sa poche pour permettre au deal de se faire avec le Paris Saint-Germain. Josep Mario Bartoumeu aurait été informé de ce geste financier, mais sans que cela change les choses. Finalement, Neymar est resté au PSG, et on parle désormais d’une prolongation possible, même si la blessure de la star brésilienne et son absence pour 4 semaines remettent forcément un peu de pression dans un dossier qui s’était arrangé.