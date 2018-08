PSG : Lassana Diarra est vraiment prêt à tout pour jouer au PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

En raison des absences de Presnel Kimpembe, Marquinhos et Thiago Silva, c’est à un poste inhabituel pour lui de défenseur central que Lassana Diarra a joué lors des premiers matchs amicaux. Et le test a été plutôt concluant, l’ancien Marseillais ayant réalisé des prestations intéressantes. De quoi donner des idées à Thomas Tuchel sur le long terme ? De son côté, le joueur de 32 ans a confessé qu’il était prêt à renoncer à sa position préférentielle de numéro 6 si cela pouvait aider l’ex-coach du Borussia Dortmund, qui souhaite instaurer une défense à trois au PSG.

« Je suis un joueur du PSG. Milieu défensif, défenseur central, on verra. Milieu défensif, c’est mon poste de prédilection, mais je suis prêt à me rendre disponible. C’est un poste où je peux donner un coup de main mais de là à dire que je suis un défenseur central, c’est un grand mot. S’il faut jouer là, c’est avec plaisir. Il manquait aussi pas mal de joueurs, c’est pour ça aussi que je suis redescendu d’un cran. Pour la suite, on posera la question au coach » a confié l’ancien milieu défensif du Real Madrid à RMC Sport. En attendant une éventuelle recrue, il n’est pas impossible qu’on revoie « Lass » à cette position. Et s’il brille, le doute pourrait sérieusement s’installer dans l’esprit du staff parisien…