PSG : Lassana Diarra cador du PSG, Dugarry s'étouffe !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, OM.

Révélé par Paris-United, l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Lassana Diarra suscite de nombreux commentaires, mais aussi des doutes. Interrogé sur la possibilité que le PSG fasse venir le milieu de terrain tricolore lors du mercato d'hiver, Christophe Dugarry n'est pas plus emballé que cela. Car pour le champion du monde 98, si Lassana Diarra a du talent, il n'est plus en mesure d'être un leader au sein de ce PSG 2017-2018.

Et Christophe Dugarry d'expliquer ses doutes sur la nécessité pour le PSG de recruter celui qui a rompu son contrat avec l'OM à l'amiable il y a quelques mois. « Je ne sais absolument pas aujourd’hui quel est le niveau de Lassana Diarra. C’est une énigme. J’ai toujours aimé le joueur, et je trouve qu’il est passé à côté d’une carrière extraordinaire. Elle est déjà pas mal, mais elle aurait pu être bien meilleure (…). Je vais partir de l’idée que son niveau est bon. Je le vois quand même plus dans un registre à la parisienne, un suppléant qui fera ses bouts de matchs qui est motivé quand il rejoint un nouveau projet, plutôt que comme un cadre comme on l’avait vendu à l’OM. Il n’a pas l’âme d’un leader », a prévenu l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Antero Henrique et Nasser Al-Khelaifi décideront...