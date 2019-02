PSG : Lassana Diarra à peine parti et déjà revenu à Paris ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Mardi, Le Parisien annonçait que Lassana Diarra avait résilié à l'amiable son contrat avec le Paris Saint-Germain, après quatre mois sans avoir joué une seule seconde. Cette décision était attendue depuis plusieurs semaines, et cela n'a donc pas vraiment étonné grand monde. Mais 24 heures plus tard, RMC annonce de son côté que le milieu de terrain de 33 ans est toujours lié avec le PSG, et que la rupture du contrat n'est pas encore officielle. Et pour cause, Lassana Diarra n'a pas signé le protocole d'accord proposé par les dirigeants du Paris Saint-Germain.

A priori, tout cela devrait rapidement se régler, mais le suspense va encore durer un peu, notamment concernant l'avenir de Lassana Diarra. Car à priori le Paris Saint-Germain avait dans un premier temps proposé une reconversion au milieu de terrain français, avant de finalement renoncer à ce projet de lui assurer un avenir. Suite au prochain épisode.