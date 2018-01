PSG : Lass Diarra débarque avec une surprise dans son contrat !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, l’arrivée de Lassana Diarra au Paris Saint-Germain sera bientôt officielle.

En effet, L’Equipe et RMC Sport indiquent ce lundi que l’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille va passer la (très attendue) visite médicale ce jour, avant de s’engager au PSG. Contrairement à ce qui était annoncé récemment, c’est un contrat d’un an et demi que l’international français devrait parapher, et non un bail de deux ans et demi. Selon la radio, les négociations « avaient été mises en sommeil » ces derniers jours, car Nasser Al-Khelaïfi a été dans l’obligation de se rendre à Doha la semaine passée.

Finalement un contrat d'un an et demi au PSG ?

Par ailleurs, plusieurs cadres du vestiaire sont d’ores et déjà au courant des contacts et de l’arrivée imminente de Lassana Diarra. Épatés par les performances du joueur lors des matchs entre l’OM et le PSG il y a deux ans, les joueurs de l’actuel leader de Ligue 1 « se réjouissent » de la signature du milieu défensif de 32 ans. Avec les blessures à répétition de Thiago Motta et la performance mitigée de Giovani Lo Celso face à Lyon, l’ex-milieu de terrain du Real Madrid devrait avoir une carte à jouer au PSG, à trois semaines du choc tant attendu en Ligue des Champions…