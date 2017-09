PSG : Larqué pleure presque avec ce pauvre Hatem Ben Arfa

Dans : PSG, Ligue 1.

Hatem Ben Arfa, qui a refusé de quitter le PSG en refusant de faire une croix sur sa dernière année de contrat et le salaire qui va avec, est désormais dans une impasse.

Le club de la capitale espère avoir trouvé une parade pour se défaire de son attaquant lors des entrainements, en l’envoyant avec la réserve lorsque les matchs arrivent, ce qui est pratiquement tout le temps le cas avec le club de la capitale. Résultat, son avocat envisage de porter plainte pour « harcèlement moral », et ce cas de figure sera dans un premier temps évoqué auprès de la LFP. Difficile d’y voir clair dans cette passe d’armes, comme le reconnaît Jean-Michel Larqué, même si le consultant de RMC avoue que Ben Arfa va forcément être touché au moral avec ce genre de mise à l’écart.

« Il est certain que le joueur peut être touché, après je ne sais pas si on peut parler de harcèlement moral de la part du PSG. On peut déplorer une attitude assez dure et rigide vis à vis d’un salarié. Mais, je ne connais pas assez bien les tenants et aboutissants. Maintenant, que Ben Arfa, en son for intérieur, soit touché, je le concède volontiers », a admis l’ancien capitaine des Verts, persuadé que cette situation n’est bénéfique pour personne, même si les deux camps sont restés totalement fermés à toute concession jusqu’au bout pendant le mercato.