PSG : Lâché par Paris, il pourrait rebondir... à l’Atlético

Durant la dernière intersaison, le Paris Saint-Germain a complètement bouleversé sa hiérarchie au poste de gardien de but.

Suite aux départs de Gianluigi Buffon (Juventus de Turin) et d’Alphonse Areola (Real Madrid), le club de la capitale a recruté Keylor Navas et Sergio Rico en Espagne. Et quid du troisième portier ? Arrivé en provenance de Chelsea l’été dernier, Marcin Bulka occupe ce rôle durant cet exercice 2019-2020. Alors que pendant ce temps-là, son prédécesseur, Sébastien Cibois, devrait vivre un très joli rebond.

En effet, selon les informations de RMC, le gardien de 21 ans pourrait lui aussi prendre la direction de Madrid, vu que l’Atlético souhaite lui faire signer un nouveau contrat. Libre depuis son départ du PSG, Cibois vient de passer deux semaines à l’essai chez les Colchoneros. Avec brio, sachant qu’un nouveau bail l’attend… à condition de « trouver un point de chute en Ligue 2 pour un prêt, ce qui n’est toujours pas le cas ». Affaire à suivre...