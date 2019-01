PSG : La tuile XXL, Paris s'attend au pire pour Neymar

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Comme l’année dernière à une période proche, Neymar s’est sérieusement blessé ce mercredi face à Strasbourg, et pourrait manquer la suite de la saison du Paris Saint-Germain.

Les premiers examens effectués à l’hôpital dans la nuit de mercredi à jeudi n’ont pas donné de bons résultats et laissent penser à une rechute de sa blessure au pied, avec l’opération à renouveler qui l’écarterait des terrains plusieurs mois. Selon Le Parisien, son entourage estime qu’il va désormais falloir attendre 10 jours pour connaître la réelle nature de la blessure et son évolution. En dehors d’un message sur les réseaux sociaux indiquant qu’il « gardait la foi », Neymar n’a pour le moment pas communiqué sur cette blessure au pied.

Mais dans le camp parisien, le pessimisme était de mise affirme le quotidien régional et Thomas Tuchel va certainement devoir commencer à travailler sur des schémas de jeu sans le Brésilien pour préparer la double confrontation face à Manchester United, qui commence tout de même à sacrément se compliquer à chaque jour qui passe. Entre le réveil du club anglais, le mercato tardif des dirigeants parisiens et les problèmes au milieu de terrain avec Verratti, Neymar et Rabiot, les supporters parisiens ont de quoi s’inquiéter à trois semaines du match aller.