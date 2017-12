PSG : La tête d’Emery est demandée, Al-Khelaïfi s’interpose

Dans : PSG, Ligue 1.

Invaincu et impeccable jusqu’à présent, le Paris Saint-Germain a vu son bel édifice s’écrouler brutalement en deux matchs.

Une première fissure à Strasbourg en championnat, où la défaite chez un promu a fait mauvais genre. Mais surtout ce mardi sur le terrain du Bayern Munich, où Paris n’a clairement pas semblé en mesure d’inquiéter un rival européen pour le dernier carré. Et cet échec, qui ne compromet toutefois pas la première place du PSG dans cette poule, a beaucoup de mal à passer au plus haut niveau. Selon L’Equipe, une partie de l’équipe dirigeante du club estime qu’il est désormais temps de se séparer le plus rapidement possible d’Unai Emery, incapable de faire des choix gagnants dans les grands matchs.

« Il avait déjà beaucoup déçu la saison passée avec le fiasco de Barcelone et la perte du titre. Mardi à Munich, il s'est encore loupé, il n'a tenté aucun coaching pour essayer de faire changer les choses », a confié une source proche de QSI au quotidien sportif. Notamment mis en cause, son incapacité à remplacer un Daniel Alves à la ramasse sur ce match, alors que Thomas Meunier se montre en jambes à chaque apparition. En conséquence, son remplacement dès la trêve hivernale est désormais envisagé, même si Nasser Al-Khelaïfi n’est pas dans cette optique. Le président parisien préfèrerait attendre la fin de la saison, pour donner sa chance à son technicien espagnol sur deux ans, et faire le bilan qui s’impose en juin 2018. Un sursis de quelques mois nettement envisageable, même si Unai Emery a bien compris que, malgré son bon début de saison, sa situation avait été terriblement fragilisée avec ces deux défaites. Autant dire que les prochains résultats du PSG seront scrutés avec attention.