PSG : La tête à Paris, Keylor Navas agace Zidane et le Real

Mécontent de son statut de remplaçant, Keylor Navas veut quitter le Real Madrid avant la fin du mercato.

Au lieu de jouer les doublures de Thibaut Courtois, le gardien de 32 ans se verrait bien titulaire au Paris Saint-Germain, qui n’a plus confiance en Alphonse Areola. On pourrait penser que les Merengue ne s’opposeront pas à son départ. Seulement voilà, l’entraîneur Zinédine Zidane a catégoriquement fermé la porte vendredi en conférence de presse. La raison ? « Zidane estime que quand on veut tout gagner, il faut avoir deux gardiens de très haut niveau », a expliqué le correspondant de RMC Frédéric Hermel.

Autant dire que les envies d’ailleurs de Navas ne plaisent pas au Français, et encore moins à la direction madrilène. « Il y a eu quelques grincements de dents au Real, a raconté le spécialiste de la Maison Blanche. Navas a refusé des offres cet été parce que le salaire était moins important. Et à la dernière minute, il dit "finalement je veux partir", alors que le Real a prêté Lunin et vendu Casilla. » A moins que le Real ne parvienne à le remplacer rapidement, le Costaricien ne devrait pas rejoindre le PSG.