PSG : La rumeur Pep Guardiola explose en plein vol

Dans : PSG.

Relégué à 11 points de Liverpool à l’issue de la 14e journée de Premier League, Manchester City a quasiment dit adieu à ses espoirs de titre.

Un échec qui pourrait marquer la fin de l’ère Pep Guardiola du côté de l’Etihad Stadium. Ces derniers jours, le nom du Catalan a d’ailleurs été associé au Bayern Munich… mais également au Paris Saint-Germain. En effet, des rumeurs farfelues ont fleuri sur les réseaux sociaux au sujet d’une éventuelle rencontre entre les dirigeants qataris du Paris Saint-Germain et les représentants de Pep Guardiola. Soccer Link a ainsi creusé et mené son enquête afin de savoir si l’intérêt du champion de France en titre à l’égard du manager de Manchester City était réel…

Et visiblement, les chances de voir Pep Guardiola poser ses valises à Paris dans un avenir proche sont nulles. En effet, l’entraîneur de Manchester City ne figurerait actuellement pas du tout dans les plans du Paris Saint-Germain, qui ne souhaite pas mettre une pression inutile à Thomas Tuchel, alors que l’Allemand est encore en lice pour remplir tous les objectifs fixés par l’Emir du Qatar cette saison. Reste que le Bayern Munich courtise toujours avec beaucoup d’assiduité le coach du PSG, et qu’il ne serait pas fou de penser que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi puissent préparer un éventuel plan B. Cela ne concernera visiblement pas Pep Guardiola, malheureusement pour les fans de Paris.