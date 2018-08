PSG : La rumeur d'un départ de Nasser Al-Khelaifi, c'est bidon

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce mercredi, une rumeur a circulé concernant le départ imminent de Nasser Al-Khelaifi de son poste de président du Paris Saint-Germain, tout comme cela avait déjà été le cas il y a plusieurs mois. Ce bruit a notamment été relayé par Europe 1, qui sur son site internet affirmait que le dirigeant qatari n'en pouvait plus des méthodes d'Antero Henrique, au point de jeter lui-même l'éponge, considérant que l'Emir donnait trop d'importance au directeur sportif du PSG.

Mais cette information a été démentie par le club de la capitale, et l'article mis en ligne sur le site internet de la radio a également disparu. L'avenir de Nasser Al-Khelaifi au Paris Saint-Germain n'est pas menacé, et ce dernier n'a nullement l'intention de quitter le club qu'il dirige depuis maintenant 2011 et le rachat du PSG par Qatar Sports Investments. Les choses ont le mérite d'être claires.