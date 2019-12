Dans : PSG.

L'épisode Neymar a confirmé qu'entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone ce n'était pas l'amour. Au point que la rivalité entre les deux clubs commence à s'installer dans la durée, notamment chez les supporters du PSG.

Et si plutôt que l’Olympique de Marseille, le vrai rival des supporters du Paris Saint-Germain était désormais le FC Barcelone. Sur le plan sportif, la Ligue 1 a du mal à entretenir le mythe du classico, et c’est clairement le Barça qui a tendance à mettre en fureur les fans du club de la capitale. Que ce soit lors du mercato, avec les récents cas Neymar et De Jong, dans les coulisses de l’UEFA où le Barça pousse fort afin que le PSG soit sanctionné en matière de fair-play financier, l’histoire d’une rivalité intense commence à s’écrire. Dans un long article consacré à ce duel entre clubs richissimes, le JDD donne la parole à James Rophes. Et ce dernier n’est pas tendre avec le FC Barcelone.

Car pour le porte-parole de l’Association Nationale des Supporters, habitué du Parc des Princes, il est évident que l’image du Barça est loin de coller à la réalité. « Barcelone est devenu un club détestable. Censé être plein de valeurs mais qu’on retrouve dans tous les dossiers foireux. Et puis la remontada, c’est la plus grosse escroquerie arbitrale de tous les temps. Plus j’en parle, plus je me rends compte que je les déteste », explique James Rophes, qui n'est pas le seul, loin de là, à avoir cette opinion du côté des supporters du Paris Saint-Germain. Reste désormais à essayer de régler cela à la loyale sur un terrain de football. Et pourquoi pas cette saison en Ligue des champions ?