PSG : La relation Al-Khelaifi-Neymar totalement brisée

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Si la reprise de l'entraînement est prévue ce lundi au Paris Saint-Germain, il semble peu vraisemblable que Neymar, blessé à la cheville avant la Copa America, pointe le bout de son nez à l'occasion de ces retrouvailles. Car la situation de la star brésilienne semble de plus en plus fragile au Paris SG, la déclaration vendredi du patron du FC Barcelone sur le désir de Neymar Jr de quitter le club de la capitale n'ayant fait l'objet d'aucun démenti du clan Neymar. C'est dans ce climat polaire que du côté des médias catalans on affirme désormais que les liens entre le joueur brésilien et Nasser Al-Khelaifi sont totalement rompus.

Pour le Mundo Deportivo, le président du Paris Saint-Germain et Neymar ne sont plus sur la même longueur d'onde et une réconciliation est impossible. « Neymar continue de tendre la corde avec le PSG afin de forcer son retour au Camp Nou, ce qui est sa grande aspiration après deux années très irrégulières à Paris et après que sa relation avec Nasser Al-Khelaifi se soit brisée au cours des dernières semaines. Le départ de l’attaquant est déjà devenu l’un des grands feuilletons de l’été et tout porte à croire que l’avenir de Neymar ne sera pas réglé avant la toute fin du mercato », précise le média proche du FC Barcelone. Quoi qu'il arrive désormais, il est évident que quelque chose s'est brisée entre le Paris Saint-Germain et Neymar, reste à savoir comment le feuilleton va se terminer.