PSG : La priorité du mercato 2018 n'est pas Alexis Sanchez

S'il continue de suivre Alexis Sanchez en vue de la saison prochaine, le Paris Saint-Germain a une autre priorité lors du prochain mercato.

Après avoir recruté Neymar et Mbappé pour plus de 400 millions d'euros au cours de l'été dernier, le club de la capitale française a encore de l'appétit. Le Parisien révélait jeudi que le PSG veut s'attacher les services d'Alexis Sanchez à l'inter-saison prochaine, quand l'attaquant chilien sera libre de tout contrat après son passage remarqué à Arsenal. Sauf que le PSG part avec un temps de retard dans ce dossier.

D'abord parce que l'ancien joueur du Barça privilégie Manchester City. Tout proche de retrouver Pep Guardiola l'été dernier, Sanchez discute déjà d'un contrat avec les Citizens, qui sont prêts à lui offrir un joli salaire et une grosse prime à la signature. Le club anglais fera tout son possible pour dominer le PSG et éviter une nouvelle déconvenue, après la non-signature estivale de Daniel Alves. Mais Paris pourrait se laisser faire dans ce dossier puisque cette piste réelle est « loin d’être une obsession ». Selon RMC, la direction francilienne cherche surtout à vendre certains de ses joueurs l'hiver prochain pour rentrer dans les clous du fair-play financier de l'UEFA. Et en cas de recrutement, Paris se penchera sur un milieu défensif avant de parler concrètement avec Alexis Sanchez, qui semble donc encore loin du PSG. Mais le mercato estival 2018 est, lui aussi, encore loin.