PSG : La preuve que Cavani se voit déjà loin de Paris

A 32 ans, Edinson Cavani n’est pas vraiment un joueur en fin de carrière, surtout pour un attaque connu pour son sérieux et son professionnalisme.

Mais cette saison ressemble à un véritable cauchemar pour l’Uruguayen, qui ne parvient pas à récupérer d’une blessure à la hanche, et semble même trainer des pieds pour revenir. Il faut dire qu’il arrive dans la dernière année de son contrat, et personne ne se fait d’illusions, une prolongation semble impossible. L’ancien de Naples a l’ambition de choisir un club à sa convenance et n’a pas envie de prendre des risques avec sa santé, du moins en première partie de saison.

Car contrairement à ce qui était pressenti, ce n’est pas une signature dans le championnat américain qui attend le meilleur buteur de l’histoire du PSG. En effet, l’attaquant uruguayen se voit bien encore jouer au très haut niveau en Europe, et ESPN annonce ainsi qu’une short-list de quatre clubs bien connus est déjà faite par son entourage. Il s’agit de Manchester United, de l’Atlético Madrid, de l’Inter Milan et d’un retour possible à Naples. De quoi normalement continuer à évoluer au plus haut niveau, même si cela veut dire une saison d’adieu pour le moment ratée avec le PSG.