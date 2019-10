PSG : La preuve d'amour XXL d'un Parisien pour Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce terme est devenu quelque peu désuet, mais il y a quelques années, on appelait ces joueurs des porteurs d’eau. Un statut qu’Ander Herrera assume totalement au PSG, lui qui n’est pas venu pour briller, marquer des buts ou faire de grandes déclarations dans les journaux. L’Espagnol a signé pour apporter son expérience, sa grinta et récupérer des ballons, afin que les joueurs offensifs l’utilisent au mieux. C’est le message qu’il a tenu à faire passer lors de son entretien à Canal+, où il a expliqué qu’il était prêt à tout donner pour éviter quelques efforts défensifs à Neymar. Tout cela pour le bien de l'équipe.

« Quelques fois, l'image que les médias donnent de lui n'est pas juste. Lorsque j'étais à Manchester, je lisais les infos, on disait qu'il vivait un enfer. Et quand je suis arrivé ici j'ai vu un gars heureux, souriant, faisant des blagues avec les français sur les polémiques. Je me suis demandé 'de quoi parlent les médias?'. Nous avons besoin de lui, c'est un joueur qui fait gagner les matchs, et si un jour je dois courir cinq kilomètres dans un match pour lui, je le ferai volontiers. Il peut gagner le ballon d'or », a prévenu l’ancien joueur de Manchester United, qui ne ménage pas sa peine à chaque apparition, et à l’image de son match contre Nice, commence à monter en puissance au sein du PSG.