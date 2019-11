PSG : La presse espagnole est soûlante, laissez Neymar tranquille

Dans : PSG.

Ces dernières semaines, c’est sans Neymar, blessé à la cuisse, que le Paris Saint-Germain a été contraint d’évoluer en Ligue 1 et en Ligue des Champions.

Vendredi face à Lille, la star brésilienne devrait faire son grand retour à la compétition. Pour le plus grand plaisir de Stéphane Bitton, lequel a indiqué sur l’antenne de France Bleu Paris que Neymar était tout simplement indispensable à cette équipe du Paris Saint-Germain. En effet, le Parisien de naissance estime que la formation de Thomas Tuchel n’affiche clairement pas le même visage sans l’ancien attaquant de Barcelone. De plus, il regrette les multiples rumeurs de la presse espagnole au sujet de Neymar, lesquels déstabilise le PSG selon lui.

« Quand Neymar revient, les rumeurs reviennent avec. Chaque jour, une rumeur. Pas un jour sans le possible retour de Neymar au Barça. Aujourd’hui, j’ai envie de dire stop, laissez-le tranquille, laissez-nous tranquille. Le PSG a besoin de Neymar. Quand on voit les dernières prestations du PSG, ça n’a pas été terrible. On sent qu’il manque quelque chose au PSG, et ce qui manque, c’est le talent de Neymar. C’est celui qui fera la différence, et qui sera capable de faire briller le PSG en Ligue des Champions » a indiqué le journaliste, pour qui une grande saison du Paris Saint-Germain sur la scène européenne passera forcément par des performances royales de Neymar sur le terrain.