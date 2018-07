PSG : La présentation de Buffon repoussée pour une raison qui fait mal

Dans : PSG, Mercato.

Arrivé ce jeudi à Paris, Gianluigi Buffon a pris ses marques avant de passer sa visite médicale ce vendredi à l’hôpital américain de Neuilly. Initialement, la présentation du gardien de but devait avoir lieu ce vendredi après-midi, dans la foulée de son passage médical et de la signature de son contrat. Mais celle-ci a été repoussée à lundi en raison… de la Coupe du monde. En effet, la France jouera son quart de finale cet après-midi, et le PSG a senti, à juste titre, que ce rendez-vous serait quelque peu passé au second plan avec la rencontre des Bleus. Avec du recul, l’ancien turinois pourrait en sourire, lui qui a manqué cette participation en Russie, éliminé en barrage avec l’Italie par la Suède.

En attendant donc lundi et une présentation en grandes pompes, Buffon va s’engager, à 40 ans, pour deux ans (une année, et une autre année en option) et connaître simplement le troisième club de sa longue carrière après Parme et la Juventus. Pas mal en 23 ans de carrière. Après sa signature, le PSG va néanmoins rapidement devoir se pencher sur la réalité du terrain, alors que le choix n’a toujours pas été fait en ce qui concerne celui qui sera sa doublure et son concurrent, Kevin Trapp et Alphonse Areola étant pour le moment en concurrence pour ce poste.