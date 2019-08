PSG : La nouvelle offre du Real pour Neymar, la réponse d'Al-Khelaïfi met le feu

C’est un peu l’affolement au Real Madrid, où le coup de marteau du Paris Saint-Germain pour demander aux clubs de faire des propositions sérieuses ce vendredi sinon rien, a fait son effet.

Ainsi, le Real Madrid est passé à l’action avec une autre proposition, pas forcément beaucoup plus convaincante. La Maison Blanche a ainsi offert à nouveau une belle somme d’argent, mais aussi deux joueurs que sont Gareth Bale et Luka Jovic, qui vient d’être recruté en provenance de Francfort pour 65 ME. Mais selon l’insider Guillem Balague, qui œuvre pour la BBC et AS en ce qui concerne le marché des transferts, la réponse de Nasser Al-Khelaïfi a été une nouvelle fois négative. Le président parisien envisagerait bien un échange, mais uniquement si Vinicius Junior débarquait à Paris, chose que le Real Madrid n’envisage pas une seule seconde. Ce que les Merengue ont déjà fait savoir, malgré l'insistance du dirigeant qatari à ce sujet. Résultat, la situation est pour le moment bloquée.

Real willing to offer Bale (but he doesn't want to go) and Jovic, but PSG only want Vinicius (and Real don't want to let him go)



Real saying they are not talking to PSG... But they are big time!



Barcelona pushing hard as they feel Neymar getting away