PSG : La méthode Tuchel cartonne au PSG, il sait pourquoi

Dans : PSG, Ligue 1.

Cette saison, c’est avec un manager aux méthodes bien différentes de celles de Laurent Blanc ou d’Unai Emery que le Paris Saint-Germain performe. Effectivement, Thomas Tuchel a emmené du Borussia Dortmund un style encore jamais vu en Ligue 1, basé sur la confiance mais avec une autorité dont Adrien Rabiot ou Kylian Mbappé, remplaçants à Marseille, peuvent témoigner. Surtout, le coach parisien contrôle tout de A à Z au sein du club. Et cela fonctionne bien, comme le constate Gérard Houllier dans les colonnes du Parisien.

« Je constate deux choses : 1-Tuchel contrôle tout et 2-il le fait avec beaucoup de doigté. Il a une relation très chaleureuse avec ses joueurs, basée sur la confiance, le respect mutuel et empreinte de générosité. Les joueurs sont probablement plus individualistes aujourd’hui mais, en même temps, ils aiment les responsabilités et les projets collectifs. Il y a du plaisir dans cette équipe. Tuchel a réussi à conserver la force émotionnelle du jeu malgré les gros enjeux » a expliqué l’ancien coach du PSG, désormais conseiller extérieur de Jean-Michel Aulas à l’Olympique Lyonnais. Un management made in Germany bien différent de celui de Bruno Genesio, qu’il côtoie au quotidien, de toute évidence.