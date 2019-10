PSG : La meilleure recrue du mercato, c’est Neymar !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

De nouveau décisif face à Angers samedi après-midi avec son quatrième but en Ligue 1, Neymar affiche un état d’esprit irréprochable depuis son retour à la compétition. Concerné par le collectif, le Brésilien apporte logiquement une plus-value importante à l’équipe de Thomas Tuchel alors que l’on aurait pu craindre l’inverse suite à son transfert avorté du côté de Barcelone cet été durant le mercato. Pour Stéphane Bitton, il est évident qu’un Neymar à ce niveau change beaucoup de choses pour le Paris Saint-Germain. Et si la meilleure recrue du mercato estivale… c’était lui ?

« Samedi, quand j’ai quitté le Parc des Princes, j’étais content. Le PSG m’avait donné pleine satisfaction. J’ai trouvé les Parisiens avec une bonne mentalité, concernés, impliqués dans le match. Et cela a donné un 4-0. Bien. Propre. Et puis le tableau d’affichage parlait seul : but de Sarabia avec une passe d’Herrera, but d’Icardi avec une passe de Sarabia, but de Gueye… le PSG s’est bien renforcé, il a bien recruté. Et puis, il y a presque un nouveau dans l’équipe : Neymar et sa nouvelle mentalité. Je pense que tout le monde a eu une attitude intelligente. Personne n’a sifflé Neymar. J’ai l’impression que la hache de guerre est enterrée et c’est tant mieux » a commenté le journaliste de France Bleu Paris, aux anges après ce succès net et sans bavures du PSG contre Angers.