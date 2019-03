PSG : La Ligue 1 accusée d'être trop faible pour Kylian Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1.

Avec déjà 24 buts à son compteur, Kylian Mbappé est le meilleur buteur de la Ligue 1, le champion du monde du Paris Saint-Germain survolant les débats puisqu'Edinson Cavani et Pépé pointent respectivement à sept et huit longueurs. D'une efficacité redoutable, on l'a encore vu samedi contre Caen, Kylian Mbappé marche sur l'eau actuellement, et cela confirme que le PSG ne s'est pas trompé en investissant 188ME sur l'ancien monégasque, malgré son jeune âge. Alors que l'attaquant du Paris SG fait l'objet de nombreux commentaires dithyrambiques, Carlos Bianchi, légende vivante du club de la capitale, est tout aussi séduit par Kylian Mbappé.

Cependant, dans L'Equipe, il donne rendez-vous à l'international tricolore sur une autre scène que la Ligue 1. « Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, par ses qualités incroyables pour son âge, il fait partie de ces joueurs-là. Il a continué sur sa lancée de la Coupe du monde. Il faut avouer qu'en L1, c'est trop facile pour le PSG. Mbappé n'est pas obligé de passer la 5e ou la 6e vitesse pour faire la différence, ça lui suffit d'être en 2nde ou en 3e. Maintenant, il doit faire ça en Ligue des champions. Il en est capable », avoue un Carlos Bianchi, clairement sous le charme de Kylian Mbappé, mais qui ne le serait pas ?