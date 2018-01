PSG : La carrière de Neymar va régresser à Paris balance Ronaldo

Dans : PSG, Mercato.

Régulièrement aperçu ces dernières années dans les loges du Parc des Princes, Ronaldo ne sera peut-être pas aussi chaleureusement accueilli la prochaine fois. L’ancien avant-centre brésilien a en effet critiqué le choix de Neymar de rejoindre le PSG l’été dernier, estimant qu’il y perdait au niveau de la progression dans sa carrière. Un avis qui ne devrait pas manquer de solliciter quelques réactions.

« Sportivement, sa décision est un pas en arrière, mais ce sont des défis que chacun se fixe. Moi aussi à mon époque je jouais au Barça et je suis allé à l'Inter Milan, mais quand le championnat italien était beaucoup plus compétitif », a expliqué l’ancien buteur du Real Madrid et du FC Barcelone dans un entretien avec la légende brésilienne Zico. Déçu par ce transfert mais aussi surpris car il a reconnu qu’il ne l’avait clairement pas vu venir, Ronaldo n’attend probablement qu’une chose étant donné : que Neymar le fasse mentir en allant très loin en Ligue des Champions avec le PSG.