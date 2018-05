PSG : La Juventus pense que Verratti est prenable au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Pour une fois que Marco Verratti montrait clairement son envie de ne pas faire d’histoires au mercato, un courtisan de longue date débarque en force.

Auteur d’une saison décevante, même s’il a trouvé sa place dans l’équipe type de L1 lors des Trophées UNFP, l’Italien a fait savoir qu’il ne se laisserait plus déconcentrer au sujet de son avenir, et a affiché son envie de revenir plus fort de sa blessure pour connaître une belle saison 2018-19. Des intentions louables pour un joueur qui a souvent entretenu le doute au sujet d’un éventuel changement de club, et s’en est souvent servi pour obtenir des prolongations de contrat et des augmentations de salaire. Ce mardi, la Une du Corriere dello Sport est consacrée au « Hibou », qui est annoncé comme la tête d’affiche du mercato de la Juventus Turin.

Le directeur sportif Beppe Marotta estime avoir ses chances dans ce dossier, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord parce que Verratti est moins bon et donc moins indispensable au PSG selon lui, car l’ancien joueur de Pescara a besoin d’un nouveau challenge dans sa carrière. Et cette baisse de forme expliquerait aussi pourquoi le club de la capitale française envisagerait de le vendre, alors qu’il était encore un joyau intouchable il y a quelques mois de cela. Enfin, la Juventus estime que le PSG aura bien besoin de vendre des éléments importants pour satisfaire l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, et un transfert de Marco Verratti rapporterait tout de même plusieurs dizaines de millions d’euros…