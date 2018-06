PSG : La Juve cible Verratti et Rabiot, Paris obligé de discuter

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

S’il n’est pour le moment pas sanctionné par l’UEFA, le Paris Saint-Germain doit absolument récupérer entre 40 M€ et 60 M€ dans les prochains jours.

Bien sûr, cette situation n’a échappé à personne en Europe. Et surtout pas à la Juventus Turin qui se verrait bien en profiter. En effet, la Vieille Dame tente de renforcer son entrejeu. Après l’arrivée d’Emre Can en provenance de Liverpool, le champion d’Italie, qui voit le FC Barcelone s’approcher de Miralem Pjanic, a déjà coché plusieurs noms pour étoffer son effectif. Dont celui du Serbe Sergej Milinkovic-Savic, le milieu de la Lazio Rome particulièrement convoité cet été.

C’est pourquoi la Juve aurait d’autres pistes comme Paul Pogba, Mateo Kovacic et deux Parisiens, à savoir Marco Verratti et Adrien Rabiot, révèle le quotidien Tuttosport. Il est vrai que l’Italien est souvent cité parmi les joueurs que le PSG pourrait sacrifier. Tandis que l’international français n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire en 2019. Du coup, Paris n’a peut-être pas fermé la porte puisque le média transalpin évoque une réunion entre les dirigeants franciliens et turinois mercredi à Milan. Pour rappel, les deux clubs sont aussi en contact pour le latéral gauche brésilien Alex Sandro.