PSG : La guerre Buffon-Areola n'aura pas lieu

Dans : PSG, Ligue 1.

Gianluigi Buffon était titulaire mercredi dernier lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre Liverpool, tout comme il l'avait été à l'occasion du déplacement du PSG à Naples. Un signe évident que Thomas Tuchel préfère aligner l'expérimenté gardien de but italien plutôt que le champion du monde français lorsque la compétition se durcit. Cela pourrait évidemment déclencher une lutte interne entre Alphonse Aréola, qui semblait parti pour être le numéro, et l'ancien portier de la Juventus.

Mais Thomas Tuchel en est convaincu, les deux gardiens sont de grands joueurs et ils n'y aura aucun souci à ce poste. « Qui sera titulaire contre Bordeaux ? Je peux seulement dire que je suis heureux et fier d'avoir deux gardiens comme ces deux-là. Les deux sont des garçons extraordinaires, fantastiques dans leur état d'esprit et ils sont super professionnels. J'ai parlé avec Alphonse de cette décision en faveur de Gigi. C'était horrible pour moi de lui dire, c'était vraiment super dur, mais Alphonse est professionnel et ils forment vraiment une équipe tous les deux. C'est beau à voir et exceptionnel. Pour dimanche, je n'ai pas encore parlé avec les deux mais je dois le faire, ainsi qu'avec notre entraîneur des gardiens », a expliqué, ce samedi en conférence de presse, un Thomas Tuchel heureux d'avoir cet embarras du choix.