PSG : La FFF interdit à Neymar de fêter le titre de champion samedi !

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce samedi, pour le dernier match de la saison à domicile, le Paris Saint-Germain a prévu des festivités afin de fêter le titre de champion de France à l’occasion de la réception de Dijon. Cette célébration prévue de longue date permettra aux joueurs de savourer ce titre devant leur public, même s’il ne faut pas s’attendre à un déferlement de confettis vue la tournure de la deuxième partie de saison. Néanmoins, cela permettra de clore ce chapitre et de revoir les Parisiens sourire, ce qui n’a pas été souvent le cas dernièrement. Mais Neymar et Marquinhos n’auront pas cet honneur.

En effet, les deux Brésiliens sont suspendus par cette rencontre, le premier par la FFF en raison de son geste après la finale de la Coupe de France, et le second par la LFP après son rouge à Angers. Et les deux instances ont été claires à ce sujet, même après la rencontre, il sera interdit aux deux joueurs d’entrer sur la pelouse du Parc des Princes, puisque cela fait partie de l’accès interdit aux joueurs suspendus, avant, pendant ou après un match. Pas de pitié donc malgré les circonstances festives, mais il reste à savoir si le PSG et Neymar vont respecter cette interdiction, les images de la fête de la victoire avec ou sans le Brésilien pouvant alimenter les gazettes dans le monde entier. Selon L’Equipe, le champion de France aurait bien envie de passer outre cette interdiction, mais il s’exposerait à une nouvelle sanction de la part de la FFF et de la LFP.