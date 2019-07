PSG : La diva Neymar à l'entrainement, il casse ce cliché

Dans : PSG, Ligue 1.

En fin de saison dernière, parmi les nombreuses polémiques qui ont entouré la période difficile de Neymar, l’attitude des jeunes avait été pointée du doigt.

Le Brésilien avait ainsi lancé un message appuyé à l’égard des éléments qui découvraient le monde professionnel et pensaient déjà pouvoir se passer des consignes de l’entraineur. Les champions du monde français, mais aussi des éléments jugés comme peu à l’écoute, pouvaient se sentir visés. Parti à Leverkusen cet été après avoir compris que le PSG ne comptait pas sur lui, Moussa Diaby a en tout cas tenu à rectifier le tir d’une cassure entre les jeunes du centre de formation et Neymar. Pour le percutant milieu, la saison s’est déroulée parfaitement et le Brésilien n’a jamais eu un mot plus haut que l’autre.

« J’ai rencontré Neymar comme une personne normale. Il n’a montré aucune arrogance et ne voulait pas avoir tout le temps le ballon. Il donnait parfois des conseils aux jeunes joueurs. Vous pouvez voir qu’il a beaucoup d’expérience, mais il a traité tout le monde de la même manière, personne n’a eu de problème avec lui. Je ne pense pas qu’il soit une autre personne sur le terrain. Bien sûr, il y a toujours beaucoup de bêtises écrites et dites à son sujet. Mais comment voulez-vous le juger en tant que personne si vous n’avez que des idées externes ? », a lancé l’ancien parisien à Goal.