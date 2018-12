PSG : La dernière décision salée de Tuchel contre Rabiot

Dans : PSG, Ligue 1.

Si Thomas Tuchel préférerait certainement avoir Adrien Rabiot dans son effectif que dans les tribunes, l’entraineur du Paris Saint-Germain a bien compris que sa direction était entrée dans un bras de fer impitoyable avec son milieu de terrain.

Résultat, il ne veut pas que cette situation difficile à gérer pour un joueur qui était titulaire lors de la première partie de saison déteigne sur l’ensemble du groupe. Ainsi, selon Gianluca Di Marzio, l’entraineur allemand a pris une décision radicale en interdisant l’accès au vestiaire à Adrien Rabiot les jours de match.

D’habitude, les joueurs hors du groupe pour cause de choix, blessure ou suspension, peuvent aller saluer leurs coéquipiers, notamment après la rencontre pour les féliciter ou célébrer la victoire, histoire de maintenir la cohésion du groupe et d’impliquer tout le monde. Ce n’était plus possible lors des derniers matchs de décembre pour l’international français, qui va aussi subir ce traitement dans les prochaines semaines. Une preuve que la cassure est définitive entre le PSG et le clan Rabiot, et qu’un transfert dès le mois de janvier pourrait mettre fin à cette aventure qui tourne au cauchemar. C’est en tout cas le souhaite du Paris SG, qui ne se prive pas pour le faire comprendre.