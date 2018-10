PSG : La critique très sévère balancée par Dominique Sévérac

Dans : PSG, Ligue 1.

Dimanche soir, c’est davantage grâce à des exploits individuels que grâce à une véritable force collective que le Paris Saint-Germain s’est imposé face à l’OM au Stade Vélodrome. Et cela est regrettable selon Dominique Sévérac, lequel estime carrément que le PSG n’est pas encore une véritable équipe. Généralement assez critique, le journaliste du Parisien estime tout de même que les décisions prises par Thomas Tuchel sont globalement assez bonnes et que le technicien allemand peut parvenir à créer une alchimie au PSG. C’est en tout cas sa mission n°1 selon le chroniqueur de l’Equipe du Soir…

« Les sanctions ? Il a voulu envoyer un signal fort. On ne peut s’empêcher de penser que dans la semaine où Paris a fait match nul contre Naples avec des joueurs qui ont refusé de faire des efforts, ou en tout cas qui n’en ont pas fait assez, il a sans doute voulu envoyer un message beaucoup plus large. Une sorte de reprise en main. Il va falloir faire sur et en dehors du terrain les efforts qu’il demande. Le PSG n’est pas une équipe, Tuchel essaie d’en construire une » a lâché le journaliste francilien, pas du tout convaincu par la prestation d'ensemble du Paris Saint-Germain au Stade Vélodrome. Et qui sait pertinemment qu’il faudra être bien plus fort collectivement contre Naples et Liverpool en Ligue des Champions pour atteindre les huitièmes de finale de la coupe d'Europe.