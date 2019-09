PSG : La cote de Neymar s'effondre, la preuve

Dans : PSG, Ligue 1, Premier League.

Au moment où le Paris Saint-Germain s’est offert Neymar en provenance du FC Barcelone, l’attaquant brésilien était assurément le troisième meilleur joueur du monde, derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Régulièrement blessé ces deux dernières années, l’international auriverde n’est désormais plus considéré ainsi, des joueurs tels que Salah, Mané ou Griezmann l’ayant largement dépassé. Mais selon Tony Cascarino, ancien attaquant de l’OM désormais consultant pour The Times, des joueurs moins huppés comme Raheem Sterling ont également dépassé Neymar ces derniers mois.

Sterling plus fort que Neymar ?

« Si vous me demandez si je préfère avoir Neymar ou Raheem Sterling dans un onze de rêve, je choisis l’attaquant de Manchester City tous les jours ! En termes de capacité technique, Neymar a l’avantage. Mais ce qui distingue Sterling, c’est son rythme de travail. Il est plus complet. Il débute ses actions sur l’aile mais il peut se retrouver au deuxième poteau sur la même action. Il fait partie des grands prédateurs. Son but contre la Bulgarie en est un parfait exemple » a commenté le consultant, pas loin de penser que Neymar ne fait plus partie du top 10 des attaquants européens. La preuve que le joueur n'a plus la cote auprès des observateurs. Au meneur de jeu du PSG de regagner sa place en brillant de milles feux avec Paris cette saison…