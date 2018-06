PSG : La confession choc de Neymar à Al-Khelaïfi, il veut partir !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Concentré sur le Mondial en Russie, où il ne manque pas de travail après le match nul concédé par le Brésil face à la Suisse en ouverture (1-1), Neymar continue de voir les rumeurs sur son avenir fleurir.

Et notamment en Espagne, où les médias espèrent le voir partir de Paris pour revenir en Liga, mais au Real Madrid. Ce transfert improbable, la célèbre émission El Chiringuito de Jugones y croit dur comme fer avec des révélations de haut vol effectuées. Ainsi, Neymar aurait tout simplement et officiellement demandé à Nasser Al-Khelaïfi de le laisser partir du PSG dès cet été. Tout cela se serait passé pendant les festivités pour le titre de champion de France, en mai dernier.

« Je veux m'en aller, je ne suis pas heureux à Paris et dans le championnat français. Je veux m'en aller et j'espère que vous me faciliterez la possibilité de partir », aurait ainsi supplié l’ancien barcelonais, qui a reçu une réponse ferme de la part de son président. « Non, tu ne bougeras pas », aurait ainsi expliqué Nasser Al-Khelaïfi. Une discussion qui a été rapportée au Real Madrid, et expliquerait aussi pourquoi Cristiano Ronaldo ne serait pas plus retenu que cela cet été par la Maison Blanche. Selon la presse espagnole, le Real Madrid n’espérerait plus qu’une chose : que Neymar annonce en public sa volonté de quitter le PSG dès cet été…