PSG : La comparaison humiliante d’un ancien sur le Parc des Princes

Dans : PSG, Ligue 1.

A partir d’un sondage auprès de joueurs et entraîneurs de Ligue 1, le journal L’Equipe a réalisé un classement des plus belles ambiances de notre championnat.

Résultat, c’est l’Olympique de Marseille qui arrive en tête grâce à la ferveur de son Vélodrome. Viennent ensuite le Stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne et la Meinau strasbourgeoise. Un joli podium où l’on ne retrouve pas le Paris Saint-Germain, seulement quatrième. Malgré le retour des ultras, l’ambiance du Parc des Princes est souvent critiquée. Même l’ancien Parisien Jérôme Alonzo valide ce classement.

« Si vous aviez interrogé des joueurs lors de ma génération, le PSG aurait été sans problème sur le podium, voire premier. Depuis le plan Leproux, tu as le plus souvent l’impression d’aller au théâtre, a lâché l’ex-gardien dans les colonnes du quotidien sportif. Le symbole est le match retour contre le Real Madrid la saison dernière, c’était mort ! Contre Liverpool cette saison, on se serait crus revenir plus de dix ans en arrière ! Cela prouve bien que tout vient souvent du comportement des joueurs. Face aux Reds, par leur attitude, ils ont donné envie au public d’être en folie. » Le problème, c’est que Paris n’affronte pas un cador européen tous les week-ends...