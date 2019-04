PSG : La carrière de Neymar déjà brisée ? Il l'envisage

Dans : PSG, Ligue 1.

Ancien entraineur du Paris Saint-Germain, Laurent Blanc n’a pas eu la chance de pouvoir travailler avec Neymar.

Le « Président » avait tout de même sous sa coupe des attaquants de très haut niveau comme Zlatan Ibrahimovic, mais le Brésilien reste un joueur promis à un avenir encore supérieur, lui qui est annoncé comme le successeur de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi quand ceux-ci raccrocheront les crampons. Mais encore faut-il que le numéro 10 du PSG continue de progresser, ce qui n’est plus le cas depuis deux ans et son arrivée à Paris. La faute à des blessures qui pourraient bien plomber sa carrière, comme le souligne le technicien français dans un entretien à bein SPORTS.

« Si tu enlèves ses blessures, son évolution au PSG n’est pas la même. C’est un garçon qui est pétri de qualités, bien sûr, c’est un très très beau joueur. Je pense que ces blessures sont en train de le freiner dans sa progression, et j’espère que ça ne le freine pas dans sa motivation de devenir le meilleur, parce qu’il peut le devenir. Cristiano et Messi arrêteront, et je pense que Neymar et Mbappé font partie des joueurs qui peuvent arriver à boxer dans cette catégorie. J’espère qu’il sera moins blessé », a souligné Laurent Blanc, pour qui un troisième gros pépin à son pied déjà touché deux fois pourrait tout de même être considéré comme un sale coup à la carrière du Brésilien.