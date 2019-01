PSG : L'ouvrier Rabiot contre les riches Qataris, Dhorasoo adore !

Dans : PSG, Ligue 1.

On l'a appris lundi, Adrien Rabiot a décidé de plaider sa cause devant la Commission de discipline de la LFP, le milieu de terrain du PSG attaquant son club qui a décidé de l'envoyer s'entraîner avec la réserve depuis quelques jours. Evoquant ce choix agressif d'Adrien Rabiot, Vikash Dhorasoo jubile, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain y voyant là un combat presque social. Une position conforme à l'image de celui qui en 2017 s'est dit proche de la France Insoumise.

« Comme Rabiot a une valeur marchande très forte, on en parle parce qu’il va mettre en danger le club, il est bon, il est jeune et il va rejoindre une autre équipe. Les dirigeants du PSG veulent le punir. Mais là il est en train de montrer qu’un footballeur peut faire vaciller tout le système et le Paris Saint-Germain. Moi franchement, j’adorerai qu’il gagne. J’adore cette situation, Rabiot c’est l’ouvrier, le petit employé, le salarié qui fait vaciller les riches Qataris. Un petit gars qui les fait trembler.... », a lancé, sur la chaîne L'Equipe, un Vikash Dhorasoo qui a tout de même fait réagir les autres consultants, lesquels lui ont fait remarquer que comme petit ouvrier il y avait pire niveau salarial qu'Adrien Rabiot.