PSG : L'opération Keylor Navas déclenchée par Al-Khelaifi !

Dans : PSG, Mercato.

Quelques heures seulement après l'annonce par le Paris Saint-Germain de la décision de ne pas prolonger le contrat avec Gianluigi Buffon, à priori à l'initiative du légendaire gardien de but italien, Marca affirme que dans ce dossier le Paris SG a un coup d'avance. Le quotidien proche du Real Madrid indique ce mercredi soir que Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique travaillent désormais sur le dossier de Keylor Navas. A un an de la fin de son contrat au Real Madrid, le gardien de but costaricien pourrait débarquer dès le début du mercato au PSG, un accord semblant déjà proche entre Keylor Navas et les dirigeants parisiens, lesquels auraient proposé un contrat avec un salaire nettement supérieur aux 5ME par an que le portier de 32 ans empoche actuellement.

Marca estime que même si rien n'est finalisé, les discussions sont très positives entre les deux camps et tout indique que le deal pourrait se faire. Reste à trouver un accord entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid même si forcément la situation contractuelle de Keylor Navas fait le jeu du PSG, les Merengue n'ayant pas intérêt à conserver de force le gardien de but qui sera libre dans un an. Alphonse Areola risque donc d'avoir un nouveau rival expérimenté face à lui à Paris, reste à savoir si cette fois Thomas Tuchel décidera qui est le numéro 1 avant même le début de saison.