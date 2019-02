PSG : L’OL fessé au Parc, Draxler ne tombe pas dans le piège

Dans : PSG, OL, Ligue 1.

Avant le choc face à l’Olympique Lyonnais dimanche soir en Ligue 1, le Paris Saint-Germain se méfie de la formation de Bruno Genesio.

Si le président Jean-Michel Aulas aime souligner l’écart financier entre les deux clubs, le champion de France sait que les Gones restent capables de tout sur un match. Surtout face aux équipes réputées supérieures. Pour les coéquipiers de Julian Draxler, il n’est donc pas question de prendre ce déplacement à la légère.

« Jouer là-bas n’est jamais facile, a prévenu le milieu allemand sur le site officiel du PSG. Lyon possède une bonne équipe, toujours en course en Ligue des Champions. Elle a de bons joueurs et l’ambition de jouer un beau football. Je pense que notre équipe est peut-être plus forte, mais il faudra le montrer sur le terrain dimanche. Si c’est le cas, on conservera notre invincibilité. » Pour continuer cette série, il faudra également faire abstraction du 5-0 trompeur obtenu au match aller, avec le quadruplé de Kylian Mbappé.

Draxler lucide sur le match aller

« Au coup de sifflet final, il n’y avait pas photo au tableau d’affichage. Après, si l’on regarde le match, c’était très serré, a rappelé l’ancien joueur de Schalke 04. Les Lyonnais avaient tout d’abord très bien joué, mais c’était une soirée magique pour Kylian Mbappé. Tout le monde avait dit que le match avait été facile pour nous, mais il ne l’avait pas été tant que ça. Je m’attends donc à un match difficile dimanche. » Et même si le coach Bruno Genesio refuse d’en parler, l’absence de Neymar offre davantage de possibilités à Lyon.