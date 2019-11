PSG : L'ogre parisien ne fait plus peur, c'est terminé !

Dans : PSG.

Vendredi soir, Dijon a créé la sensation en battant le Paris Saint-Germain. Il s’agissait là de la troisième défaite du champion de France en seulement douze journées…

Impressionnant dans les matchs de Ligue des Champions ou lors des grosses affiches de Ligue 1 comme face à Marseille ou Lyon, le Paris Saint-Germain a tendance à se démobiliser face aux plus petites formations. Depuis le début de la saison, Rennes et Reims en ont également profité. Assurément, cela va donner des idées aux autres équipes du championnat de France. Une tendance confirmée par Aurélien Chedjou, le défenseur d’Amiens, sur le plateau de Canal Plus.

« C'est irrespectueux de dire qu'ils font moins peur. C'est vrai qu'on parle de Paris mais il faut aussi dire que Dijon a fait un bon match. On parle de Paris, Paris, mais si Dijon a gagné, c'est qu'ils ont mérité la victoire. C'est sûr que ça donne des idées aux petites équipes du championnat pour gagner et se dire que Paris n'est pas invincible » a commenté l’ancien défenseur de Lille, bien conscient que désormais, il est possible pour les formations les plus modestes de Ligue 1 de réaliser un coup face à ce Paris Saint-Germain qui pense avant tout à briller en Ligue des Champions. Reste que malgré les trois défaites subies, le club de la capitale garde une avance de sept points sur son dauphin, à savoir Amiens.