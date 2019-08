PSG : L’offre XXL exigée par le Qatar pour vendre Neymar

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Durant plusieurs heures, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone ont tenté de trouver un accord pour le transfert de Neymar, mardi après-midi.

Malheureusement pour les différents protagonistes, les positions des deux clubs sont encore très éloignées. Et pour cause, si tout le monde semble d’accord pour inclure Philippe Coutinho dans la transaction, Paris et Barcelone ne semblent pas valoriser à la même hauteur l’international brésilien, ce qui provoque des divergences importantes. De plus, Paris souhaite récupérer plus de 100 ME en cash, une exigence de l'Emir du Qatar, mais également le prometteur latéral droit Nelson Semedo dans l’opération, selon Le Parisien.

« Les Catalans valorisent Coutinho à 120M€. C’est beaucoup trop haut selon Paris. Barcelone, ensuite, ne propose que 60 à 80 ME en supplément, une somme jugée trop faible par Paris. De sources espagnoles, le PSG voit les choses ainsi : Coutinho + Semedo + 120 M€. Mais Barcelone, seul acheteur et priorité de Neymar, n’a aucune raison d’augmenter son offre tant que le Real ne passe pas concrètement à l’action » indique le quotidien francilien, pour qui les demandes parisiennes sont légèrement trop hautes aux yeux de la direction barcelonaise. Reste que les prochaines 48 heures devraient être décisives, et pourraient permettre à Nasser Al-Khelaïfi et à Josep Maria Bartomeu de trouver un terrain d’entente…